В Кандалакшском районе дадут тепло в 11 детских садах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-01T12:00:54+03:00

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Да, такого лета мурманчане и не припомнят. Два месяца уже позади, а тепла, кажется, уже больше не предвидится. Напомним, из-за холодов в Мурманской области сразу несколько городов включили отопление в дошкольных учреждениях. Но из-за недели долгожданной жары его снова отключили. Правда, северянам пришлось недолго радоваться теплу.

- Циклон-гигант продолжает раскручиваться. В среду и четверг температура даже сможет добраться до +10 градусов. Однако в пятницу и субботу этот циклон обвалит на нас новую порцию высотного холода с Арктики, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».

В Кандалакше не стали ждать еще большего похолодания и решили снова включить отопление в детских садах.

- Из-за ухудшения погодных условий и понижения температуры наружного воздуха 30 июля мы обратилась к теплоснабжающей компании АО «МЭС» с просьбой возобновить отопление в детских садах, работающих летом. Сегодня 31 июля к отоплению подключены два учреждения в микрорайоне Нива-3 и один в железнодорожном районе. Из-за опрессовок на наружных сетях, в остальные восемь детских садов тепло подадут 2 августа, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU