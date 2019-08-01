Министр юстиции Мурманской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-01T12:02:39+03:00

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Состав правительства Мурманской области продолжает претерпевать кадровые изменения. Что было ожидаемо после того, как Андрей Чибис сменил на посту главы региона Марину Ковтун.

Так, с 27 июля был расторгнут трудовой договор с министром юстиции Максимом Почкиным. Инициатором такого решения выступил он сам. Почкин пробыл в своем кресле меньше года - в минюст он пришел в сентябре 2018 года. Сейчас временно его обязанности будет исполнять его зам Сергей Носарев.

Напомним, что до выборов, которые состоятся 8 сентября, все назначенцы будут ходить с приставками и.о. и врио, пока новый губернатор не решит, что останется в составе правительства, а кто уйдет.

Ранее в министерстве строительства Максим Рудь сменил Леонида Кана. Также Андрей Чибис обновил свою команду заместителей. Последним на данный момент в нее пришел Александр Хомяков, который, в том числе, будет отвечать за общение с Северным флотом.

ИСТОЧНИК KP.RU