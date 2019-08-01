В больницу Кировска из ущелья Аку-Аку спасатели привезли 15-летнюю туристку из Коломны

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-01T11:02:55+03:00

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В походе может случиться всякое, но любителей природы это не останавливает. К счастью, на помощь попавшим в беду туристам всегда готовы прийти спасатели. Так случилось и с группой гостей из Коломны, которые приехали побродить по Хибинам.

- Сообщение о том, что гостям из Подмосковья нужна помощь поступила в 14:40 31 июля. Как выяснилось, группа в составе 22 человек, 15 из которых несовершеннолетние, благополучно добрались до ущелья Аку-Аку, где 15-летняя девочка вывихнула ногу, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – На помощь им незамедлительно выдвинулись три спасателя на двух квадроциклах.

К слову, туристы успели отойти от дороги на 38 километров. Спасатели на месте оказали пострадавшей помощь и эвакуировали подростка из ущелья, передав в больницу Кировска.

Напомним, поисково-спасательная операция продолжается в районе Княжегубского водохранилища, где потерялась супружеская пара из Зеленоборского.

ИСТОЧНИК KP.RU