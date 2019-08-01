2019-08-01T10:12:20+03:00
Общество

В столице Заполярья на улице Мурманской то и дело наступает конец света

Но власти города обещали исправить ситуацию уже в этом году
Елена МОЛОДЦОВА
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Свет на улице Мурманской исчезает с завидной регулярностью. Фото: yandex.ruСвет на улице Мурманской исчезает с завидной регулярностью. Фото: yandex.ru
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На дворе XXI век, а на Крайнем Севере все равно можно найти медвежий угол, где блага цивилизации если и есть, то с перебоями. Именно к таким можно отнести улицу Мурманскую в областном центре, где стоят всего два дома.

- То дорогу размоет, то свет вырубит. А все потому, что система электроснабжения в ужаснейшем состоянии, деревья под воздушной линией уже давно никто не вырубал. Как ветер, они задевают провода, те коротят и подстанцию вырубает, - рассказывает житель улиц Мурманской Алексей Косаревский. – Обычно у городских властей помощи не допросишься. В прошлом году после того, как просидели без электричества 24 часа, самому пришлось натягивать провода. Особенно обидно, что рядом стоит современная подстанция, но нас к ней не подключают.

Последний раз перебои со светом на улице Мурманской случились буквально 30 июля, когда с Кольского залива дул шквалистый ветер. Но аварийная служба среагировала оперативно.

- На улице Мурманской произошел обрыв главного питающего кабеля. В течение двух часов приехала бригада и аварию устранили, - рассказывают в пресс-службе администрации Мурманска. – Более того, на этот год запланирована реконструкция сетей на этой улице, в ходе которой дома переключат на городскую подстанцию. Сейчас проект готов и проходит процедуру согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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