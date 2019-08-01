Найдено тело мурманчанина, которого унесло течением в реке Кола

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-01T10:42:21+03:00

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24 июля стояла жаркая погода - редкость для этого лета. Северяне поспешили открыть купательный сезон, хотя купаться в наших реках, озерах и водохранилищах запрещено. Вода не прогревается, опасны подводные ключи, камни и течение.

Об этом можно убедиться на примере трагедии, что случилась с 24-летним мурманчанином Сергеем Громашевым. В тот день он отдыхал с друзьями на реке Кола. Купался возле моста, и его стало уносить течением. Знакомые могли лишь наблюдать, как он борется с водой. Сразу же на место прибыли спасатели, которые развернули оперативный штаб и начали поиски.

К ним присоединились друзья Сергея и просто неравнодушные, которые не могли остаться в стороне от беды.

Почти неделю они изучали берега Колы, акваторию Туломы. Работать мешал приливы, поэтому участники поисков ждали ухода воды. Позже работать остались только волонтеры, хотя в МЧС пообещали осматривать береговую линию в штатном режиме.

31 июля стало известно, что тело Сергея нашли рядом с берегом. Его родные благодарят всех, кто помогал в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU