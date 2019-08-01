В Мурманске из-за туристов с лайнера опять перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-01T08:52:02+03:00

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Порт Мурманск в последние дни только и делает, что принимает особенных гостей или готовится их встречать. Так, уже скоро у пирса дальних линий должен ошвартоваться барк "Седов". Также в порт зашла яхта "Апостол Андрей".

А еще в столице Заполярья продолжается сезон круизных лайнеров. Следующая ласточка - Seven Seas Navigator, его ждут 2 августа. И прибытие туристов внесет свои коррективы в дорожную жизнь Мурманска.

Как сообщили в администрации города, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, на прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Южные причалы» (южное направление), с 00.00 до 21 часа 2 августа.

Движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением туристического, запретят по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской, с 00.00 до 21 часа 2 августа.

Еще одно неудобство для водителей будет связано с Днем железнодорожника, который будет праздноваться 4 августа. В этот день с 00.00 до 12.00 запретят стоянку и остановку: на площади перед домом № 13 по ул. Октябрьской, на ул. Октябрьской, от пр. Флотского до пр. Рыбного, на ул. Володарского, от пр. Рыбного до пр. Флотского, на пр. Рыбном, от ул. Октябрьской до ул. Володарского; на пр.Флотском, от ул. Володарского до ул. Октябрьской.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения легкоатлетического пробега по маршруту: пр. Флотский (от дома № 13 по ул. Октябрьской) – ул. Володарского – пр. Рыбный (до дома № 13 по ул. Октябрьской) с 11 до 12 часов 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU