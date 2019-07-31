2019-07-31T16:55:46+03:00
Происшествия

Из Хибин спасатели эвакуируют девочку, которая подвернула ногу

Несчастный случай произошел в ущелье Аку-Аку
Елена МОЛОДЦОВА
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Любители активного отдыха готовятся к походам за много месяцев, предвкушая мгновения единения с нетронутой человеком природы. Но иногда один неверный шаг может отменить столь долгожданную встречу с горами, и неважно, какой долгой и тщательной была подготовка к ней. Именно так произошло с юной туристкой из Коломны, которая приехала познакомиться с Хибинами.

- Сегодня, 31 июля диспетчеру поисково-спасательного подразделения Кировска с туристического маршрута поступил вызов об оказании помощи. Утром группа, приехавшая из Коломны, выдвинулась со станции Имандра в горы. В ущелье Аку-Аку несовершеннолетняя туристка подвихнула ногу и не смогла продолжить путь, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На помощь девочке уже выдвинулись три спасателя на двух квадроциклах. После того, как пострадавшую найдут в горах, ее доставят в город для оказания медицинской помощи.

Напомним, в эти часы в районе Княжегубского водохранилища в Кандалакше спасатели ищут пропавшую супружескую пару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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