2019-07-31T16:28:12+03:00
Происшествия

Участница "детской" драки в Кандалакше рискует попасть под статью "Побои"

По предварительной версии, девушка накинулся на соперницу из-за поцелуев с парнем
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Драку девушек в Кандалакше их знакомые сняли на телефон. Фото: скриншот видеоДраку девушек в Кандалакше их знакомые сняли на телефон. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В конце июня в сети оказалось неприятное видео, участницами которого стали школьницы из Кандалакши. Несколько девочек повалили на землю сверстницу и стали ее бить.

Как утверждал автор ролика, жертва посмела целоваться с парнем одной из нападавших. И та решила отомстить сопернице кулаками.

После того, как видео попало в соцсети, им заинтересовались следователи. Спустя почти месяц появился итог процессуальной проверки.

- Установлено, что действия несовершеннолетних, возможно, попадают под статью Уголовного кодекса РФ "Побои". По подследственности дело передано в Кандалакшское отделение полиции, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.

В полиции вопрос о возбуждении уголовного дела обещали прокомментировать позже.

Напомним, ранее в Кандалакше уже случалась очень похожая драка несовершеннолетних девушек. По ней уголовное дело возбуждать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Хибин спасатели эвакуируют девочку, которая подвернула ногу
В Кузомени возвели новую школу
Кандалакшанке отключили холодную воду за долг в 3319 рублей
Барк "Седов" зайдет в порт Мурманск днем 2 августа
В Кандалакше на водохранилище ищут супружескую пару
Детская больница в Мурманске получила новый наркозно-дыхательный аппарат
Смертельный страйк: водитель Lada под Петрозаводском врезался в мурманчан, остановившихся перед ремонтом дороги
Шторм в Кандалакше оставил жителей пяти улиц без света
Мурманск и Североморск вошли в число городов с самыми дорогими... гамбургерами
В Хибинах появится меч короля Артура
Пропавшего в реке Кола молодого человека ищут волонтеры
В городах Мурманской области создадут площадки для снега
Названы самые популярные женские и мужские имена в Мурманской области
Воспитанники дома-интерната в Мончегорске сняли мультфильм по саамской сказке
Деревопад в Кандалакше: шторм повалил один тополь на «Жигули», а второй - на провода ЛЭП
В Мурманске водителю Range Rover стало плохо с сердцем, и он улетел в забор
В Апатитах медведи повадились рушить дачные заборы
С острова на Серебрянском водохранилище спасли двух рыбаков
Федор Конюхов и Владимир Машков хотят построить в Териберке театр
20 осужденных благоустраивают Зеленоборский и Мурманск
Подготовка к зиме: Заозерск снова не получит паспорт готовности
Из-за плохой погоды теплоход «Клавдия Еланская» задержится в Мурманске на сутки
Трое друзей провели в Хибинах без еды двое суток, но сами вышли к людям
Ледокол "50 лет Победы" отвезет талантливых детей из Мурманска к Северному полюсу
В Мурманске в торговом центре охранника пырнули ножом