Участница "детской" драки в Кандалакше рискует попасть под статью "Побои"
В конце июня в сети оказалось неприятное видео, участницами которого стали школьницы из Кандалакши. Несколько девочек повалили на землю сверстницу и стали ее бить.
Как утверждал автор ролика, жертва посмела целоваться с парнем одной из нападавших. И та решила отомстить сопернице кулаками.
После того, как видео попало в соцсети, им заинтересовались следователи. Спустя почти месяц появился итог процессуальной проверки.
- Установлено, что действия несовершеннолетних, возможно, попадают под статью Уголовного кодекса РФ "Побои". По подследственности дело передано в Кандалакшское отделение полиции, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.
В полиции вопрос о возбуждении уголовного дела обещали прокомментировать позже.
Напомним, ранее в Кандалакше уже случалась очень похожая драка несовершеннолетних девушек. По ней уголовное дело возбуждать не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU