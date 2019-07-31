Участница "детской" драки в Кандалакше рискует попасть под статью "Побои"

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-31T16:28:12+03:00

Драку девушек в Кандалакше их знакомые сняли на телефон. Фото: скриншот видео

По предварительной версии, девушка накинулся на соперницу из-за поцелуев с парнем

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В конце июня в сети оказалось неприятное видео, участницами которого стали школьницы из Кандалакши. Несколько девочек повалили на землю сверстницу и стали ее бить.

Как утверждал автор ролика, жертва посмела целоваться с парнем одной из нападавших. И та решила отомстить сопернице кулаками.

После того, как видео попало в соцсети, им заинтересовались следователи. Спустя почти месяц появился итог процессуальной проверки.

- Установлено, что действия несовершеннолетних, возможно, попадают под статью Уголовного кодекса РФ "Побои". По подследственности дело передано в Кандалакшское отделение полиции, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.

В полиции вопрос о возбуждении уголовного дела обещали прокомментировать позже.

Напомним, ранее в Кандалакше уже случалась очень похожая драка несовершеннолетних девушек. По ней уголовное дело возбуждать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU