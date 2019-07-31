Кандалакшанке отключили холодную воду за долг в 3319 рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-31T15:45:03+03:00

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Современный мир не справедлив и парадоксален! В этом на своем опыте убедилась жительница Кандалакши, которая накопила долг за коммунальные услуги аж в три тысячи рублей, и осталась без холодной воды. Но ведь некоторые должны коммунальщикам сотни тысяч целковых и ничего себе живут и пользуются благами цивилизации. Женщина была возмущена таким поворотом событий и обратилась в прокуратуру.

- Как выяснилось в ходе проверки, долг в 3319,09 рублей был накоплен за холодное водоснабжение и водоотведение. Из-за этого ресурсоснабжающая организация приостановила предоставление коммунальной услуги, установив заглушки на индивидуальном отводе квартиры. Жительница Кандалакши получила уведомление, в котором было написано, что воду включат только после того, как та погасит долг и возместит расходы в 8565,42 рублей на работы по ограничению и восстановлению водоснабжения. Женщина добросовестно все заплатила, а только потом обратилась к нам, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Однако в надзорном ведомстве, изучив ситуацию, пришли к выводу, что принятые меры не соразмерны сумме долга кандалакшанки, а значит незаконны. Более того, ресурсникам вынесли предписание устранить допущенные нарушения: либо вернуть деньги кандалакшанке, либо сделать перерасчет в ее пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU