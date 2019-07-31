В Кандалакше на водохранилище ищут супружескую пару

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-31T13:13:31+03:00

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И вновь спасатели подняты по тревоге. Напомним, за последние дни их уже не раз поднимали по тревоге в разных уголках Мурманской области. То рыбаков, застрявших на острове посреди Серберянского водохранилища, надо эвакуировать, то в Хибинах или Ловозерских тундрах заплутают туристы. На этот раз поисково-спасательная операция развернулась в районе Княжегубского водохранилища.

- По предварительной информации, в Кандалакше в районе водохранилища потерялись два человека: муж и жена. На месте поисково-спасательные работы проводят три человека. Ситуация на контроле, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

О самих пропавших пока тоже известно крайне мало: ни времени когда перестали выходить на связь, ни имен с приметами. Ситуация осложняется еще и тем, что в Кандалакше продолжает штормить – ветер в порывах достигает 23 метра в секунду. Напомним, ураган с корнем вырвал в городе шесть тополей, с силой швырнув их на припаркованное авто и провода электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU