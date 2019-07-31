Детская больница в Мурманске получила новый наркозно-дыхательный аппарат

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-31T12:26:01+03:00

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На прошлой неделе стало известно, что Мурманская область получит из федерального бюджета 300 миллионов рублей на реанимацию здравоохранения. На что именно пойдут деньги, не сообщалось. Но теперь стали известны первые шаги.

Так, Мурманская областная детская клиническая больница получила новую лапароскопическую стойку, купленную на столичные деньги. О таком оборудовании просили сами медработники, которые своими глазами видят, какой техники им не хватает для работы.

Также оснащение больницы пройдет и по благотворительной программе "Мир без слез".

- Для операционного блока хирургического отделения закуплен дорогостоящий высокотехнологичный наркозно-дыхательный аппарат. Он позволит проводить в больнице сложные операции, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В программе "Мир без слез" Заполярье участвует впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU