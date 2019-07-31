Смертельный страйк: водитель Lada под Петрозаводском врезался в мурманчан, остановившихся перед ремонтом дороги

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-31T11:36:42+03:00

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Смертельный страйк выбил днем 30 июля 63-летнйи житель Петрозаводска. Страшная авария произошла буквально на ровном месте.

- В 14:45 30 июля на 356 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись три автомобиля. Водитель Lada Granta в сторону Ленинградской области и врезался в Mitsubishi Lancer, на котором в отпуск отправилась семья из Мурманской области. Северяне остановились перед участком с дорожными работами. От удара их иномарка влетела в стоящую впереди Kia Rio, - сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Увы, без пострадавших не обошлось. 64-летняя пассажирка Granta погибла на месте. Виновник аварии, двухлетняя девочка из Мурманской области и ее родители получили травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции проводят проверку.

Напомним, вчера в Мурманске у 53-летнего водителя Range Rover случился сердечный приступ. Мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU