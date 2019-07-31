2019-07-31T11:06:04+03:00
Общество

Шторм в Кандалакше оставил жителей пяти улиц без света

Энергетики быстро устранили аварии
Елена МОЛОДЦОВА
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Деревья вырывало с корнем, роняя прямо на линии электропередач. Фото: Тамара КрыленкоДеревья вырывало с корнем, роняя прямо на линии электропередач. Фото: Тамара Крыленко
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Шквалистый ветер, который 30 июля повырывал с корнем деревья на юге Мурманской области, продолжил бесчинствовать и ронять зеленые насаждения на провода. Те под напором зеленых крон рвались, оставляя без света жилые дома.

- А у вас в квартире газ, у нас сегодня свет погас, - начали перекличку в группе «Подслушано Кандалакша».

Среди оставшихся без электричества улицы Спекова, Кировская, Советская, Восточная и Батюты. Правда, в Кандалакшской электросети на заявки реагировали оперативно и вскоре вернули свет в жилые дома. Но злой ветер не утихал, продолжая прибавлять им работы. Последний перебой в электроснабжении случился утром 31 июля.

- В 10:00 оперативному дежурному от диспетчера ЕДДС Кандалакшского района поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электричества в Кандалакше. Под отключение попали всего девять домов, в котором проживает 313 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Прибывшая на место бригада Кандалакшской горэлектросети в составе пяти человек оперативно убрало дерево, упавшее на электрический столб и оборвавшее питающий кабель. В итоге свет дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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