Мурманск и Североморск вошли в число городов с самыми дорогими... гамбургерами
27 июля отмечается Международный день гамбургера. Почему именно эта дата? Считается, что 119 лет назад в этот день американец Луи Лессинг объединил говяжью котлету, листик салата, соус и два ломтика хлеба. Так родился столь популярный многими фастфуд.
Специально к празднику News.ru по данным Росстата составил рейтинг самых дорогих и дешевых гамбургеров в стране. Оказалось, что больше всего приходится платить жителям Сургута (289,53 рубля за одну штуку), Белоярска (223,86) и Салехарда (194,44).
Также в списке с самым дорогим фастфудом оказались Мурманск - 174,55 рубля и Североморск - 164,36 рубля. А вот дешевле всего покушать в Борисоглебске (48,52 рубля), Липецке (49,68) и Сыктывкаре (51,76).
- С северных регионах в целом наблюдаются высокая стоимость не только на данный вид еды, а цены по сути не зависят от зарплат местного населения, несмотря на то, что местные предприятия платят работникам приличные деньги, - сообщают авторы исследования со ссылкой на независимого экономического эксперта Антона Шабанова.
ИСТОЧНИК KP.RU