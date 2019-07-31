Мурманск и Североморск вошли в число городов с самыми дорогими... гамбургерами

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-31T10:18:39+03:00

Мурманск и Североморск не лучшие города с точки зрения цен на фастфуд и продукты. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Эксперты считают, что это показывает, насколько в целом еда на Севере бьет по кошельку

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27 июля отмечается Международный день гамбургера. Почему именно эта дата? Считается, что 119 лет назад в этот день американец Луи Лессинг объединил говяжью котлету, листик салата, соус и два ломтика хлеба. Так родился столь популярный многими фастфуд.

Специально к празднику News.ru по данным Росстата составил рейтинг самых дорогих и дешевых гамбургеров в стране. Оказалось, что больше всего приходится платить жителям Сургута (289,53 рубля за одну штуку), Белоярска (223,86) и Салехарда (194,44).

Также в списке с самым дорогим фастфудом оказались Мурманск - 174,55 рубля и Североморск - 164,36 рубля. А вот дешевле всего покушать в Борисоглебске (48,52 рубля), Липецке (49,68) и Сыктывкаре (51,76).

- С северных регионах в целом наблюдаются высокая стоимость не только на данный вид еды, а цены по сути не зависят от зарплат местного населения, несмотря на то, что местные предприятия платят работникам приличные деньги, - сообщают авторы исследования со ссылкой на независимого экономического эксперта Антона Шабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU