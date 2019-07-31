2019-07-31T10:05:31+03:00
Общество

В Хибинах появится меч короля Артура

Новый арт-объект создал из двух автомобильных рессор местный умелец Никита Безматерных
Елена МОЛОДЦОВА
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Меч короля Артура займет достойное место в Хибинах. Фото: Никита БезматерныхМеч короля Артура займет достойное место в Хибинах. Фото: Никита Безматерных
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Северяне часто вздыхают, мол в крупных городах, есть на что посмотреть, а у нас и сфотографироваться-то негде. Известный скульптор и реставратор из Апатитов Никита Безматерных решил исправить эту несправедливость и подарил городу уже второй арт-объект. Правда, на этот раз его творение поселится в горах.

- Зимой я сделал «Золотую рыбку». Заказчика на нее не было, поэтому какое-то время она прожила у супруги на работе, а весной мы выпустили ее на волю в один из дворов города. Жителям она настолько пришлась по душе, что они даже разрисовали под море камень, на который мы ее высадили, - рассказывает Никита Безматерных. – Как-то мы обсуждали золотую рыбку с друзьями, и мне пришла мысль сделать меч наподобие экскалибура короля Артура.

Золотая рыбка пришлась по душе апатитчанам, и они укрсили камень, на котором она теперь живет. Фото: соцсети

Золотая рыбка пришлась по душе апатитчанам, и они укрсили камень, на котором она теперь живет. Фото: соцсети

Сказано – сделано! И в свободное от работы время мастер принялся за работу. Долго ли коротко ли, но из двух автомобильных рессор на свет появился клинок, а следом и цельнометаллическая рукоять. Готовый арт-объект покрасили в профессиональной мастерской. Так, что капризы северной природы меч короля Артура должен выдержать.

- Было множество вариантов, где установить новый арт-объект. В итоге решил остановиться на горе Айкуайвенчорр в Хибинах, недалеко от известного горнолыжного комплекса. Там живописно, много народу и меч будет под присмотром, - говорит мастер. – Мы уже сделали примерку и остались довольны. На днях пройдет установка меча, и он заживет своей жизнью.

Остается надеяться, что меч короля Артура придется по душе северянам также как и золотая рыбка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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