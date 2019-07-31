2019-07-31T09:36:40+03:00
Происшествия

Пропавшего в реке Кола молодого человека ищут волонтеры

24-летнего Сергея Громашева унесло течением 24 июля
Мария ПАШЕНКОВА
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Сергея унесло течением 24 июля, с тех пор его не могут найти.Сергея унесло течением 24 июля, с тех пор его не могут найти.
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24 июля на реке Кола в районе моста произошла беда. 24-летний Сергей Громашев купался вместе с друзьями, и в какой-то момент его стало уносить течением. Приятели не смогли ничем ему помочь.

В тот же день на месте был развернут оперативный штаб, Сергея стали искать. Ради этого спасатели вместе с волонтерами не раз прочесали берега Колы в сторону Кольского залива, Туломский залив. Искать на суше добровольцы могут только во время отлива. Но прошла неделя, а молодого человека так и не нашли.

- Сегодня масштабные поисковые работы спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра приостановлены, согласно нормативным документам, регламентирующим проведение поисково-спасательных операций. Но мониторинг береговой линии будет осуществляться в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На данный момент на поиски выходят только волонтеры и знакомые Сергея, для координации работы создана группа в "ВКонтакте". Ближайший выход на местность планируется сегодня, 31 июля. Организаторы сейчас ищут квадракоптеры, чтобы осмотреть акваторию с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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