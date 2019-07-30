Воспитанники дома-интерната в Мончегорске сняли мультфильм по саамской сказке

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-30T17:05:16+03:00

«Окунь и Хариус» поборется за победу в конкурсе, специально для которого и был создан [видео]

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Вот уже пять лет при Мончегорском доме-интернате для умственно отсталых детей работает мультстудия «Муравьишка». За это время ребята под руководством талантливых педагогов создали немало интересных анимационных роликов. А в этом году решили принять участие в конкурсе «Саамский мультфильм», который организовали Фонда саамского наследия и развития и Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области.

- Представитель саами Андрей Данилов сначала помог нам выбрать саамскую сказку для будущего анимационного фильма – после долгого обсуждения мы остановили свой выбор на «Окуне и Хариусе», а потом провел для родителей и детей мастер-класс, на котором рассказал о своем народе и познакомил с национальными атрибутами, - рассказывает методист Мончегорского дома-интерната Юлия Стахеева.

Мончегорцы настолько прониклись рассказом о саами, что принялись за работу с большим воодушевлением, тщательно прорисовывая детали будущей картины. Собрать мультфильм воедино помогла сотрудница дома-интерната Анастасия Толкачева, которая профессионально увлекается анимацией.

- Перевести на саамский язык и грамотно сделать субтитры для него нам также помог Фонд саамского наследия и развития. Без ложной скромности скажу, что нам очень понравилось то, что получилось в итоге, - улыбается Юлия Владимировна.

Заявки на конкурс «Саамский мультфильм» продолжают принимать, а нам остается надеяться, что жюри по достоинству оценит мончегорскую сказку «Окунь и Хариус».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/723143" frameborder="0"></iframe> Саамская сказка "Окунь и Хариус".Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей снял мультфильм по саамской сказке "Окунь и Хариус". Автор: Мультстудия "Муравьишка"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU