2019-07-30T15:39:08+03:00
Происшествия

В Мурманске водителю Range Rover стало плохо с сердцем, и он улетел в забор

Мужчина погиб
Елена МОЛОДЦОВА
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Люксовый внедорожник споткнулся о забор. Фото: УГИБДД по Мурманской областиЛюксовый внедорожник споткнулся о забор. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Днем 30 июля у мусоросжигательного завода в Мурманске произошла настоящая трагедия. Со стороны казалось, что водитель люксового внедорожника просто не справился с управлением и положил иномарку на бок, но все оказалось гораздо печальнее.

- Сегодня в 14:36 на Верхне-Ростинском шоссе 53-летний водитель Range Rover ехал со стороны улицы Домостроительной к автоподъезду к городу Мурманску и допустил наезд на забор. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

По словам очевидцев, свидетели аварии пытались откачать водителя, у которого предположительно за рулем случился сердечный приступ, но безрезультатно.

Напомним, за это лето это уже второй подобный случай. В начале июня в Коле у 68-летнего водителя Kia Rio тоже прихватило сердце, иномарка влетела в цветочный павильон, пенсионера спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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