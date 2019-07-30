С острова на Серебрянском водохранилище спали двух рыбаков

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-30T13:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Что и говорить, если из-за обрушившейся на Кольский полуостров непогоды даже барк «Седов» и теплоход «Клавдия Еланская» не рискуют бросать вызов шторму. Первый ждет благоприятных метеоусловий, чтобы зайти в порт «Мурманск», а второй - наоборот, чтобы отправиться в рейс. Однако стихия бушует не только в Баренцевом море. В понедельник, 29 июля, на Серебрянском водохранилище пришлось развернуть целую спасательную операцию.

- Двое рыбаков отправились еще 25 июля на один из островов Серебрянского водохранилища, чтобы поудить рыбку. Но вернуться назад спустя несколько дней не смогли из-за штормового ветра и запросили помощи. По указанным координатам к ним выдвинулись наши сотрудники и эвакуировали их на большую землю, - рассказываются в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели высадили рыбаков у оставленной на берегу машины, на которой те и добрались до дома. Медицинская помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU