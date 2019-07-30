Федор Конюхов и Владимир Машков хотят построить в Териберке театр

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-30T13:48:28+03:00

Федор Конюхов хочет, чтобы в Териберку приезжало еще больше туристов, чем сейчас. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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На прошлой неделе в Мурманскую область прилетел известный путешественник Федор Конюхов. Сегодня, 30 июля, он отправляется в рейс к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы". А перед этим не устоял перед возможностью попутешествовать по Заполярью.

Впечатлила Конюхова Териберка и он даже заявил, что берет ее под свою опеку. Что же это значит?

- В Териберку могло бы приехать больше людей, даже местные об этом говорят. Но дорога плохая. Я прошу ускорить ее ремонт, - пояснил путешественник. - Еще в Териберке хотим сделать выставочный зал для художников Академии художеств. Чтобы они сначала выставлялись в селе, а уже потом в Мурманске. А еще с Володей Машковым театр хотим построить.

Правда, детали проектов пока не известны. Как и создания музея полярников, который должен стать подарком от Федора Конюхова Мурманску. Его идею он разделил вместе с известным исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU