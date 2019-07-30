Трое друзей провели в Хибинах без еды двое суток, но сами вышли к людям

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-30T10:42:55+03:00

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«Мчим навстречу приключениям!» - именно таким девиз провозгласили трое друзей, отправляясь в поход в Хибины, и как в воду глядели. Напомним, вчера днем тревогу забила Ольга Робримова – мама одной из туристок. К тому времени дочь вика и ее друзья Юлия и Дмитрий уже двое суток не выходили на связь, и женщина начала всерьез волноваться. К счастью, все обошлось.

- У ребят на лодке сломался мотор – всю ночь они его чинили. В итоге вышли в шторм. Долго шли, но смогли добраться до берега, где их и нашли наши друзья из Ревды. Без еды, мокрые и замерзшие, - рассказывает о приключениях Вики и ее друзей мурманчанка, а потом, придя в себя, размышляет философски: Моя жизнь за эти сутки сократилась на десять лет. Но, чего я жду от своих детей? Чтобы они сидели дома? Мы много раз тонули, разбивались, замерзали, умирали от голода... Они как мы!

Почувствовав облегчение, Ольга Робримова не забыла и о словах благодарности тем ,кто откликнулся на ее клич о помощи и вышел на поиски пропавшей троицы.

ИСТОЧНИК KP.RU