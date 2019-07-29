2019-07-29T17:01:18+03:00
Происшествия

В Хибинах пропали трое друзей

Последний раз Виктория и ее друзья Юлия и Дмитрий выходили на связь двое суток назад
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
От ребят нет вестей уже двое суток. Фото: Ольга РобримоваОт ребят нет вестей уже двое суток. Фото: Ольга Робримова
Изменить размер текста:

Не успели спасатели перевести дух после поисков отставшего от группы в заснеженных Ловозерских тундрах Юрия Украинцева, как поступило сообщение о том, что уже двое суток нет вестей от трех друзей, отправившихся прогуляться по Хибинам.

- В воскресенье, 28 июля, в Хибинах в районе Умбозера пропала моя дочь Вика и ее друзья Юлия и Дмитрий. Последний раз они выходили на связь из Ревды в 5:30 в субботу, 27 июля. Были на Volkswagen Transporter белого цвета. Важна любая информация, - написала в соцсетях Ольга Робримова.

Юлия опубликовала в Instagram пост с комментарием «Мчим навстречу приключениям». Но очень хочется, чтобы встреченные группой приключения оказались не опасными и ребята вскоре бы вышли на связь.

Всех, кто знает хоть что-то о местонахождении троих друзей, просят звонить по телефонам 8-929-184-34-51 (Ольга) или 8-921-035-68-79 (Сергей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах спасатели эвакуировали из двора утят
Пропавшего в заснеженных Ловозерских тундрах туриста нашли живым
В Оленегорске жена исполосовала мужа ножом из-за того, что тот смотрел неправильную телепередачу
Мурманчанина искали две недели, а нашли мертвым в собственной квартире
У озера Заячье под Оленегорском бродит медведь
Барк "Седов" не может прийти в Мурманск из-за непогоды
Мурманчанин собирался устроить в городе сеть тайников с амфетамином, но ему помешала полиция
Федор Конюхов согласился взять под опеку Териберку
В Полярных Зорях жители спасают четырех новорожденных котят, которые едва не замерзли на улице
Из Мурманска в Санкт-Петербург будет ходить 48 двухэтажных вагонов
Андрей Чибис: «Люди должны иметь возможность ездить по отремонтированным дорогам не в зиму, а летом»
Правнучку, которая убила ветерана Великой Отечественной войны, обвиняют еще и в разбое
Мурманчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу
В Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы
В Хибинах второй раз за лето выпал снег
В Норвегии призвали убивать лосося из Мурманской области
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Баренцева моря