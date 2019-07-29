В Хибинах пропали трое друзей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-29T17:01:18+03:00

Последний раз Виктория и ее друзья Юлия и Дмитрий выходили на связь двое суток назад

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Не успели спасатели перевести дух после поисков отставшего от группы в заснеженных Ловозерских тундрах Юрия Украинцева, как поступило сообщение о том, что уже двое суток нет вестей от трех друзей, отправившихся прогуляться по Хибинам.

- В воскресенье, 28 июля, в Хибинах в районе Умбозера пропала моя дочь Вика и ее друзья Юлия и Дмитрий. Последний раз они выходили на связь из Ревды в 5:30 в субботу, 27 июля. Были на Volkswagen Transporter белого цвета. Важна любая информация, - написала в соцсетях Ольга Робримова.

Юлия опубликовала в Instagram пост с комментарием «Мчим навстречу приключениям». Но очень хочется, чтобы встреченные группой приключения оказались не опасными и ребята вскоре бы вышли на связь.

Всех, кто знает хоть что-то о местонахождении троих друзей, просят звонить по телефонам 8-929-184-34-51 (Ольга) или 8-921-035-68-79 (Сергей).

ИСТОЧНИК KP.RU