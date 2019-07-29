2019-07-29T16:32:35+03:00
Дом. Семья

В Апатитах спасатели эвакуировали из двора утят

Малышей выпустили на озере около ПАСВИРа
Елена МОЛОДЦОВА
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Спасатели посадили утят в коробку и отвезли на озеро к приемной маме. Фото: Мини приют "Дача"Спасатели посадили утят в коробку и отвезли на озеро к приемной маме. Фото: Мини приют "Дача"
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Страшно подумать, что может произойти с крошками птенцами в обычном городском дворе. Малышей здесь подстерегают одни опасности: вечно голодные кошки, шаловливые дети и спешащие по делам автомобилисты. В общем, неизвестно удалось бы выжить в такой обстановке утиному выводку, который зачем-то забрел в один из апатитских дворов утром 29 июля, если бы не доблестные спасатели.

- Приехал с работы, пошел гулять с собакой и во дворе дома №23 по улице Космонавтов наткнулся на этих утят. Не знал, что делать, и позвонил в 112. Меня переключили на МЧС Апатитов, ребята среагировали очень быстро в течение 10-15 минут приехали. Я нашел коробку, посадил туда малышей и передал спасателям, - рассказывает апатитчанин Сергей Григорьев.

Как сообщила руководитель мини-приюта «Дача» Ирина Савина, спасатели отвезли утят на озеро около ПАСВИРа. Малышей приняла приемная мама-утка. Женщина кинула клич, может, кто из жильцов дома видел утку-кукушку. Люди откликнулись, вспомнив, что видели крякву около девяти часов утра. Теперь спасателям придется сидеть в засаде ,чтобы поймать потерявшуюся мамашу и отвезти к ее выводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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