2019-07-29T16:23:06+03:00
Общество

Пропавшего в заснеженных Ловозерских тундрах туриста нашли живым

Мужчина остановился убрать палки в рюкзак и потерял своих друзей
Мария ПАШЕНКОВА
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Юрия Украинцева нашли живым и здоровым. Фото: Виолетта КруглянинаЮрия Украинцева нашли живым и здоровым. Фото: Виолетта Круглянина
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На этих выходных в Мурманской области выпал снег - второй раз за лето. Для туристов это большое испытание. Капризы небесной канцелярии на себе испытал 32-летний Юрий Украинцев, который потерялся в Ловозерских тундрах 28 июля.

Напомним, мужчина около 11 утра шел в составе туристической группы от озера Сенгисъявр к поселку Ревда. Как стало известно позже, остановился на минуту убрать палки в рюкзак. И этого хватило, чтобы потерять товарищей из виду, хотя они были совсем рядом.

- Потом уже понял, что заблудился и не знает направления к руднику, походил еще, поискал дорогу. Промок, замерз и решил вернуться немного и поставить палатку между камнями. Это единственно правильное решение в такую погоду! Ветер еще усилился, выпал снег по щиколотку, - рассказала подруга Юрия Виолетта Круглянина, которая вместе с ним была в том походе.

Когда друзья поняли, что потеряли товарища, то бросились его искать. Поиски растянулись до утра понедельника. Ночь Юрий скоротал в палатке, а утром пошел к дороге, по которой ушла группа. И на ней встретил друзей, изучавших местность.

- Спасателей в итоге они так и не встретили... Только позвонили им и в полицию и сообщили, что нашли его сами, - продолжает Виолетта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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