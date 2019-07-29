Мурманчанина искали две недели, а нашли мертвым в собственной квартире

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-29T17:57:48+03:00

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16 июля пропал 42-летний Михаил Разумов из Мурманска. Последний раз его видели выходящим с работы на улице Траловая. После дозвониться до мужчины не могли, и на работе он не появлялся.

Михаила искали две недели, пока участковый не заглянул к нему домой по адресу улица Баумана, 12. 27 июля в квартире было обнаружено тело.

- По факту обнаружения трупа назначена процессуальная проверка. По предварительной версии, смерть мужчины не носит насильственный характер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним, в Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы. Также добровольцы и спасатели изучают берега Колы к Кольскому заливу и Туломский залив в поисках пропавшего молодого человека, которого унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU