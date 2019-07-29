2019-07-29T17:57:48+03:00
Происшествия

Мурманчанина искали две недели, а нашли мертвым в собственной квартире

Погибшему Михаилу Разумову было 42 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Тело Михаила Разумова обнаружил участковый. Фото: МурманСпасТело Михаила Разумова обнаружил участковый. Фото: МурманСпас
Изменить размер текста:

16 июля пропал 42-летний Михаил Разумов из Мурманска. Последний раз его видели выходящим с работы на улице Траловая. После дозвониться до мужчины не могли, и на работе он не появлялся.

Михаила искали две недели, пока участковый не заглянул к нему домой по адресу улица Баумана, 12. 27 июля в квартире было обнаружено тело.

- По факту обнаружения трупа назначена процессуальная проверка. По предварительной версии, смерть мужчины не носит насильственный характер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним, в Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы. Также добровольцы и спасатели изучают берега Колы к Кольскому заливу и Туломский залив в поисках пропавшего молодого человека, которого унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хибинах пропали трое друзей
В Апатитах спасатели эвакуировали из двора утят
Пропавшего в заснеженных Ловозерских тундрах туриста нашли живым
В Оленегорске жена исполосовала мужа ножом из-за того, что тот смотрел неправильную телепередачу
У озера Заячье под Оленегорском бродит медведь
Барк "Седов" не может прийти в Мурманск из-за непогоды
Мурманчанин собирался устроить в городе сеть тайников с амфетамином, но ему помешала полиция
Федор Конюхов согласился взять под опеку Териберку
В Полярных Зорях жители спасают четырех новорожденных котят, которые едва не замерзли на улице
Из Мурманска в Санкт-Петербург будет ходить 48 двухэтажных вагонов
Андрей Чибис: «Люди должны иметь возможность ездить по отремонтированным дорогам не в зиму, а летом»
Правнучку, которая убила ветерана Великой Отечественной войны, обвиняют еще и в разбое
Мурманчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу
В Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы
В Хибинах второй раз за лето выпал снег
В Норвегии призвали убивать лосося из Мурманской области
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Баренцева моря