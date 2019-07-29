2019-07-29T13:39:43+03:00
Происшествия

Мурманчанин собирался устроить в городе сеть тайников с амфетамином, но ему помешала полиция

Горе-предпринимателю грозит от 10 до 20 лет лишения свободы [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Легкие деньги привели мурманчанина прямо в руки полиции.Легкие деньги привели мурманчанина прямо в руки полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Легкие деньги вскружили голову уже не одному молодому человеку. Правда, безнаказанно нажиться на горе других людей редко у кого получается.

- В Мурманске задержали молодого человека, при личном досмотре и по месту жительства у которого было обнаружено 0,6947 грамма порошка. Изъятое вещество отправили на экспертизу – им оказался амфетамин, который мужчина хранил в холодильнике, - рассказывает старший референт отдела общественных связей УМВД по Мурманской области Никита Половнев. – Задержанный планировал наладить сбыт наркотиков в городе, создав сеть «тайников-закладок».

В полиции возбудили уголовное дело сразу по двумя статьям Уголовного кодекса РФ: 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Горе-предпринимателю грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Мурмансвке полицейские приселки попытку сбыть амфетамин в крупном размере.Мужчина закуприл 0,6947 грамма амфетамина и планировал создать в городе сеть "тайников-закладок", но ему помешали полицейские. Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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