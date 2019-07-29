Федор Конюхов согласился взять под опеку Териберку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-29T12:48:40+03:00

Чиновники провели экскурсию для Федора Конюхова по Териберке и ее окрестностям. Фото: Из личного архива Андрея Малхасяна

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Вот уже несколько дней в Мурманской области гостит великий путешественник, художник, писатель и священник-миссионер Федор Конюхов. Он посетил жемчужину Кольского полуострова – Териберку и встретился с несколькими чиновниками.

- Спасибо огромное Федору Конюхову, большому другу Мурманской области за то, что он согласился опекать нашу Териберку. Мы вместе будем создавать новые туристические объекты и поддерживать развитие жемчужины Заполярья, - сообщил об итоге переговоров врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

А глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов получил возможность лично пригласить легендарного путешественника в свою вотчину. Напомним, одиночный переход Конюхова через Тихий океан настолько впечатлил чиновника, что на своей странице в соцсетях он выразил надежду, что Федор Филиппович когда-нибудь своим визитом окажет честь и Кандалакше.

- Исторический день сегодня. Познакомились с уникальным человеком Федором Конюховым. Особенно символично то, что встретились мы в День Крещения Руси, - поделился своими впечатлениями Михаил Павлов. - В Кандалакше заложен камень в основание будущего памятника Феодориту Кольскому, который освятил первую кандалакшскую православную церковь и крестил местных жителей. Федор Филиппович идею установки памятника святому поддержал, пообещав оказать консультационную помощь, подчеркнув, что помнить свою историю необходимо. В свою очередь, мы подарили ему первый макет будущей скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU