В Полярных Зорях жители спасают четырех новорожденных котят, которые едва не замерзли на улице

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-29T12:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Крошечные комочки, готовясь появиться на свет, никак не ожидали, что окружающий мир окажется столь негостеприимным. К счастью, на Кольском полуострове еще остались добрые люди, которые не смогли пройти мимо чужой беды.

Вчера, 28 июля, во время прогулки дети нашли на улице четырех новорожденных котят, которые были еще с пуповинами. Ребята рассказали о своей находке родителям, а те забрали малышей домой. Крошки были совсем ледяные, поэтому их сначала пришлось отогревать, а потом кормить коровьим молоком – другой подходящей еды для них под рукой не оказалось, - рассказывают волонтеры группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори».

Признаться, задуматься хоть на мгновение, где мать этих новорожденных котят, людям некогда. Сейчас они ищут кормящую кошку, которая приняла бы под свою опеку сироток. Тех, кто может помочь, просят связаться с Эльвирой Тукаевой по номеру телефона 8-964-683-12-77 или в соцсетях.

Если же приемную маму для малышей найти не удастся, их будут выкармливать специальной смесью. Помочь финансово в ее покупке можно, переведя посильную сумму руководителю группы Ольге Молоковой на карту Сбербанка 5469 4100 1696 8764, которая привязан к номеру телефона 8-900-936-63-58 с пометкой «Смесь».

ИСТОЧНИК KP.RU