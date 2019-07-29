Андрей Чибис: «Люди должны иметь возможность ездить по отремонтированным дорогам не в зиму, а летом»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-29T10:23:22+03:00

А пока в Мурманской области только принимают жалобы на ямы, а латают их далеко не везде. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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О том, что дороги на Кольском полуострове необходимо привести в порядок, как можно раньше, врио губернатора региона Андрей Чибис заговорил еще в апреле, когда область начала готовиться к предстоящим ремонтам. Но сломать устоявшуюся систему работы спустя рукава одним волевым решением, кажется, не в силах даже Андрей Владимирович. По этому поводу он учинил большой разнос министру транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрию Соснину.

- По субсидиям на ремонт дорог, выделенных региональным правительством, из 22 муниципалитетах в шести работы закончены, еще в 13 образованиях выполнение на 50-95%. В Умбе и Верхнетуломском торги завершатся к 1 августа, - доложил Дмитрий Соснин и вызвал праведный гнев высокого начальства.

Отговорка, что ситуация держится на контроле, а торги повторные, поскольку в первый раз подрядчик не вышел на аукцион, Андрея Владимировича не удовлетворила.

- В следующем году, чтобы все торги проводились заблаговременно, а не в режиме завершения процедур к 1 августа. Северяне должны иметь возможность, даже если речь идет о небольшом участке, ездить по отремонтированной дороге не в зиму, а летом. А пока у нас такие графики, что люди продолжают разбивать подвеску, - отметил Чибис.

А после того, как выяснилось, что в Александровске к ямочному ремонту даже не приступали, Андрей Владимирович влепил министру замечание с формулировкой, что его такое отношение к работе не устраивает.

ИСТОЧНИК KP.RU