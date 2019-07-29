В Ловозерских тундрах ищут молодого человека, отставшего от туристической группы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-29T08:52:49+03:00

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Спасатели и волонтеры сейчас заняты на поисках в Ловозерских тундрах. Здесь на выходных отдыхала туристическая группа, которая потеряла одного бойца.

28 июля около 11.00 32-летний Юрий Украинцев вместе с товарищами шел от озера Сенгисъявр к поселку Ревда. В какой-то момент он отстал, а когда его хватились - найти уже не смогли.

Сегодня утром в Ревду поехала машина с добровольцами, которые будут искать Юрия на местности. О дополнительных сборах можно узнать в группе "Лиза Алерт".

А рядом с Колой продолжаются поиски 24-летнего Сергея Громашева. На прошлой неделе молодой человек отдыхал с друзьями у моста через реку Кола. Во время купания его стало уносить течением. Почти каждый день его знакомые и волонтеры собираются на поиски, чтобы прочесать территорию от Кольского моста по ходу течения и Туломский залив.

ИСТОЧНИК KP.RU