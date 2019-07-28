Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Баренцева моря

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-28T14:49:41+03:00

Вся Сибирь сейчас в огне и смоге. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

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Вся Сибирь в огне и дыму. Это страшный сон наяву: этим летом пламя охватило тайгу. По последним данным горит почти тысяча зеленых гектаров. Главная причина - аномальная жара и сухие грозы.

Большая часть очагов возгорания находится в труднодоступных местах. И тушить их не планируют, т.к. считается, что нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

При этом весь Красноярский край охвачен дымом и смогом, людям трудно дышать. О масштабе бедствия говорит то, что дым зацепил и другие регионы. По данным паблика "Погода в Мурманске", 24 июля дым от сибирских пожаров долетел до Баренцева моря и полуострова Канин.

- Позже он спустился на Поволжье, а на востоке смог дошел до Камчатки. Площадь пожаров больше 2 миллионов га, - уточняет паблик.

При этом прогноз неутешительный: в ближайшее время погода в Сибири не изменится. Напомним, в этом году горели леса и в Мурманской области, был установлен 4 и 5 класс опасности по региону. А в прошлом году возгорания стали поводом для возбуждения уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU