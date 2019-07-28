В Норвегии призвали убивать лосося из Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-28T11:46:37+03:00

Норвежские рыбаки не рады большому количеству русской горбуши в своих реках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наши соседи беспокоятся, что рыбы в реках стало слишком много

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В СМИ Норвегии новая тема - нашествие русской рыбы на местные реки. Оказалось, что в них стало слишком много горбуши.

Как пишут наши коллеги, в советские годы на Кольском полуострове стали активно разводить этот вид лососевых. Казалось бы, норвежским рыбакам стоит радоваться - кого расстроит хороший улов? Но проблема в другом.

Жизненный цикл горбуши составляет два года. Из-за того, что в реках ее становится слишком много, большая часть рыбы гибнет.

- Проблема в том, что горбуша гниет в реках на протяжении всей осени, - рассказал изданию Dagbladet исследователь из Норвежского института естественных исследований (Нина) и профессор Университета Тромсё Ева Торстад.

По данным СМИ, в 2017 году горбуша была зарегистрирована в более чем 100 норвежских реках по всей Норвегии. В общей сложности 6390 "русских лососей". Местных рыбаков призывают убивать как можно больше рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU