2019-07-28T11:46:37+03:00
Общество

В Норвегии призвали убивать лосося из Мурманской области

Наши соседи беспокоятся, что рыбы в реках стало слишком много
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Норвежские рыбаки не рады большому количеству русской горбуши в своих реках.Норвежские рыбаки не рады большому количеству русской горбуши в своих реках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В СМИ Норвегии новая тема - нашествие русской рыбы на местные реки. Оказалось, что в них стало слишком много горбуши.

Как пишут наши коллеги, в советские годы на Кольском полуострове стали активно разводить этот вид лососевых. Казалось бы, норвежским рыбакам стоит радоваться - кого расстроит хороший улов? Но проблема в другом.

Жизненный цикл горбуши составляет два года. Из-за того, что в реках ее становится слишком много, большая часть рыбы гибнет.

- Проблема в том, что горбуша гниет в реках на протяжении всей осени, - рассказал изданию Dagbladet исследователь из Норвежского института естественных исследований (Нина) и профессор Университета Тромсё Ева Торстад.

По данным СМИ, в 2017 году горбуша была зарегистрирована в более чем 100 норвежских реках по всей Норвегии. В общей сложности 6390 "русских лососей". Местных рыбаков призывают убивать как можно больше рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Баренцева моря
В Карелии машина перевернулась в кювете, погибла мурманчанка
Мурманчане возмутились толщиной только уложенного асфальта в два сантиметра
Мурманск вошел в число российских городов с самыми дорогими отелями и гостиницами
Стал известен график посещения барка "Седов" во время захода в Мурманск
В Апатитах пьяный водитель удирал от полиции с пробитым колесом и девушками
В Североморске освятили поклонный крест, подаренный Сербией
Мурманский «Волк с Уолл-стрит» за многомиллионные махинации получил 4 года колонии общего режима
Мурманчан по субботам будут возить на рыбную ярмарку бесплатно
Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска собрали 75 коробок и 36 мешков гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Ковдоре у Детской школы искусств появился свой рояль в кустах
Депутат Госдумы Алексей Веллер в Мурманске встретился с родственниками задержанных в Африке моряков
В Мурманской области нашли ногу пропавшего два года назад пенсионера
Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"
В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого
На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей
В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь
Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка
В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь
Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом