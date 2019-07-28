В Карелии машина перевернулась в кювете, погибла мурманчанка

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-28T10:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжают поступать плохие новости о злоключениях наших земляков в других регионах. В этот раз они пришли из Карелии.

Вечером 26 июля в кювет на подъезде к поселку Шокша в Прионежском районе в кювет улетел Chevrolet. За рулем был 59-летний водитель, по предварительной версии, он не справился с управлением из-за скорости. В кювете иномарка перевернулась.

- В результате происшествия от полученных травм скончалась 60-летняя пассажирка внедорожника – жительница Мурманска. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелия.

Водителю понадобилась помощь врачей.

Напомним, в июне семья из Мурманска с маленьким ребенком попала в ДТП под Сызранью. На днях в Апатитах пьяный водитель убегал от инспекторов ГИБДД с пробитым колесом и девушками в салоне. А на прошлой неделе мурманчанка погибла под колесами машины в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU