Мурманчане возмутились толщиной только уложенного асфальта в два сантиметра
Дорожная кампания охватила города Мурманской области. Только в столице Заполярья можно в данный момент насчитать несколько десятков мест, где полотно меняют полностью или ставят заплатки.
Северяне внимательны к работам, ведь никому не хочется, чтобы весной асфальт сошел вместе со снегом. И вид покрытия на улице Старостина многих смутил.
- Толщина нового асфальта сантиметра два максимум. До этого был хороший асфальт. Писали, что в этом году выделили денег намного больше, чем в прошлом. Кто ответственный за данный беспредел? Куда жаловаться? - поделился анонимный подписчик группы "Мурманск 51".
На пост в социальной сети отреагировала администрация города.
- На фото изображен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Его толщина, как следует из названия, варьируется от 1 до 4 сантиметров в зависимости от основания. Его цель — закрыть локальные разрушения и создать предварительный поперечный и продольный профиль будущего покрытия. Верхний слой покрытия составит 6 сантиметров, - пояснили в мэрии.
Также в администрации уточнили, что когда работы будут закончены, образец асфальта будет отправлен на экспертизу, которая покажет толщину, коэффициент уплотнения и другие физические характеристики.
ИСТОЧНИК KP.RU