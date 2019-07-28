2019-07-28T11:21:51+03:00
Общество

Мурманчане возмутились толщиной только уложенного асфальта в два сантиметра

В мэрии города сообщили, что причин для беспокойства нет
Мария ПАШЕНКОВА
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Толщина асфальта смутила северян. Но в мэрии заверили - это только часть работ. Фото: vk.com/murmansk_051Толщина асфальта смутила северян. Но в мэрии заверили - это только часть работ. Фото: vk.com/murmansk_051
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Дорожная кампания охватила города Мурманской области. Только в столице Заполярья можно в данный момент насчитать несколько десятков мест, где полотно меняют полностью или ставят заплатки.

Северяне внимательны к работам, ведь никому не хочется, чтобы весной асфальт сошел вместе со снегом. И вид покрытия на улице Старостина многих смутил.

- Толщина нового асфальта сантиметра два максимум. До этого был хороший асфальт. Писали, что в этом году выделили денег намного больше, чем в прошлом. Кто ответственный за данный беспредел? Куда жаловаться? - поделился анонимный подписчик группы "Мурманск 51".

На пост в социальной сети отреагировала администрация города.

- На фото изображен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Его толщина, как следует из названия, варьируется от 1 до 4 сантиметров в зависимости от основания. Его цель — закрыть локальные разрушения и создать предварительный поперечный и продольный профиль будущего покрытия. Верхний слой покрытия составит 6 сантиметров, - пояснили в мэрии.

Также в администрации уточнили, что когда работы будут закончены, образец асфальта будет отправлен на экспертизу, которая покажет толщину, коэффициент уплотнения и другие физические характеристики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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