2019-07-28T09:24:31+03:00
Туризм

Мурманск вошел в число российских городов с самыми дорогими отелями и гостиницами

Средняя стоимость номера за сутки составила 4,8 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманск разместился на пятом месте в стране по дороговизне отелей и гостиниц.Мурманск разместился на пятом месте в стране по дороговизне отелей и гостиниц.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В любой сезон года в Мурманске много туристов. И часто оказывается, что в отелях не так уж просто забронировать номер, особенно зимой и летом.

Увы, такой спрос не всегда порождает выгодное предложение. Сайт по бронированию отелей mоmоndо.ru сравнил стоимость номеров в разных городах России. И составил Топ-10 самых дорогих предложений.

Так, оказалось, что самые кусающиеся для кошелька цены во Владивостоке - 6 291 рубль за ночь. Следом идет Санкт-Петербург - 5 659 тысяч за ночь, на третьем месте Москва - 5 001 рубль.

Четвертое место у Сочи - 4 974 рубль. Мурманск расположился на пятом месте - 4 813 рубля за ночь. Также в Топ-10 попали Казань, Иркутск, Ижевск, Калининград, Екатеринбург.

Напомним, в Мурманске уже открыт сезон захода туристических лайнеров. А в ближайшие дни в порт столицы Заполярья зайдет самый большой парусник в мире "Седов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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