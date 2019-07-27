В Апатитах пьяный водитель удирал от полиции с пробитым колесом и девушками

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-27T18:06:34+03:00

А в Мурманске его «коллега» с 0,5 промилле в крови тоже не хотел повиноваться блюстителям порядка

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Эх, и горячей выдалась ночка для дорожной полиции Заполярья. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в самом разгаре, а любители погонять подшофе от своих привычек отказываться не собираются. За сутки в руки инспекторов ДПС попали сразу два пьяных и ретивых водителя.

- В Апатитах пьяный молодой человек за рулем ВАЗ-21053 катался по городу в сопровождении девушек и умудрился где-то пробить правое переднее колесо. Правда, когда на горизонте появился дорожный патруль, он бросился наутек на своем хромом «железном коне», - описывает события минувшей ночи портал «ХибИноформБюро».

Разумеется, инспекторы ДПС его остановили и провели освидетельствование, после которого бравый автомобилист заявил, что за рулем был не он, мол, сидел на пассажирском сидении. С этой же версией парень намерен идти в суд.

А уже утром сотрудникам дорожной полиции пришлось ловить пьяного лихача в Мурманске.

- В 10:25 очевидцы сообщили в дежурную часть о том, что по городу ездит Toyota Carina, за рулем которой пьяный водитель. Сотрудники госавтоинспекции выехали проверить полученную информацию и задержали 19-летнего водителя, который отказался останавливаться. Освидетельствование показало, что в его крови 0,5 промилле алкоголя, - уточняет инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

ИСТОЧНИК KP.RU