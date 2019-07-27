Мурманский «Волк с Уолл-стрит» за многомиллионные махинации получил 4 года колонии общего режима

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-27T16:09:55+03:00

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Наглости экс-начальника отдела по операциям с ценными бумагами мурманского отделения Сбербанка и экс-заместителя управляющего по делам бизнеса отделения «Юниаструм банка» Дмитрия Егоров можно только позавидовать. Но, как говорится, сколько веревочке не вейся, а сесть все равно придется.

- За «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ) и «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана» (части 1 и 2 статьи 165 УК РФ) Дмитрию Егорову назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Мурманска. - Также удовлетворен гражданский иск Олега Гузя на сумму порядка 67 миллионов рублей.

К слову, Дмитрий Егоров – настоящий «Волк с Уолл-стрит». С 2010 по 2014 годы он брал деньги у депутата горсовета Мурманска и директора ООО «Мурманстрой» Олега Гузя, экс-руководителя мурманского отделения Сбербанка Александра Гинько и жены экс-председателя военного суда Северного флота и замгубернатора Валентины Хомяковой деньги для вложения в облигации и операции на рынке ценных бумаг. Однако на приобретение акций он тратил лишь часть средств, остальными распоряжался по собственному усмотрению, не забывая выдавать клиентом некоторую сумму в виде прибыли. Таким образом всего в его распоряжении оказалось 83 миллиона рублей. К слову, история с 16 миллионами рублей «Банка приколов» в хранилище «Юниаструм банка» тоже его рук дело.

ИСТОЧНИК KP.RU