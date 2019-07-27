2019-07-27T14:17:54+03:00
Общество

Мурманчан по субботам будут возить на рыбную ярмарку бесплатно

Автобусы будут курсировать от улицы Гаджиево до ТРЦ «Форум»
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Рыбная ярмарка пользуется большой популярностью у мурманчан. Фото: Правительство Мурманской областиРыбная ярмарка пользуется большой популярностью у мурманчан. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Как и обещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, в столице Заполярья открылась рыбная ярмарка «Наша рыба». Базар будет работать каждую субботу в торгово-развлекательном центре «Форум». Согласитесь, добираться до него не слишком удобно простым мурманчанам, не имеющим автомобилей. Именно для них Электротранспорт с 27 июля запустил бесплатные маршруты от улицы Магомета Гаджиева до «Форума».

- Автобусы будут отправляться по субботам каждый час с улицы Гаджиева с 9:30 до 16:30, от ТРЦ «Форум» с 10:00 до 17:00. Их легко будет узнать по яркой символике рыбной ярмарки на бортах. Оплачивать проезд в них не нужно, - отмечает генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3), ул. Юрия Гагарина, площадь Пять Углов, проспект Кольский, Молодежный проезд (Автобусный парк) и ТРЦ «Форум».

- Сегодня на ярмарку привезли 8 тонн рыбы. Из-за перекупщиков продажу ограничили семью килограммами, но никто не обиделся, - написал в соцсетях Андрей Чибис. – Очень приятно было слышать слова благодарности за проект, все-таки северяне – самые искренние и честные люди, которые готовы говорить правду в любой ситуации: и ругать, и хвалить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска собрали 75 коробок и 36 мешков гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Ковдоре у Детской школы искусств появился свой рояль в кустах
Депутат Госдумы Алексей Веллер в Мурманске встретился с родственниками задержанных в Африке моряков
В Мурманской области нашли ногу пропавшего два года назад пенсионера
Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"
В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого
На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей
В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь
Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка
В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь
Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом