Мурманчан по субботам будут возить на рыбную ярмарку бесплатно

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-27T14:17:54+03:00

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Как и обещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, в столице Заполярья открылась рыбная ярмарка «Наша рыба». Базар будет работать каждую субботу в торгово-развлекательном центре «Форум». Согласитесь, добираться до него не слишком удобно простым мурманчанам, не имеющим автомобилей. Именно для них Электротранспорт с 27 июля запустил бесплатные маршруты от улицы Магомета Гаджиева до «Форума».

- Автобусы будут отправляться по субботам каждый час с улицы Гаджиева с 9:30 до 16:30, от ТРЦ «Форум» с 10:00 до 17:00. Их легко будет узнать по яркой символике рыбной ярмарки на бортах. Оплачивать проезд в них не нужно, - отмечает генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках ул. Магомета Гаджиева (конечная троллейбуса №3), ул. Юрия Гагарина, площадь Пять Углов, проспект Кольский, Молодежный проезд (Автобусный парк) и ТРЦ «Форум».

- Сегодня на ярмарку привезли 8 тонн рыбы. Из-за перекупщиков продажу ограничили семью килограммами, но никто не обиделся, - написал в соцсетях Андрей Чибис. – Очень приятно было слышать слова благодарности за проект, все-таки северяне – самые искренние и честные люди, которые готовы говорить правду в любой ситуации: и ругать, и хвалить.

ИСТОЧНИК KP.RU