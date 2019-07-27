2019-07-26T22:09:39+03:00
Общество

Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска собрали 75 коробок и 36 мешков гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Спасателям придется отправлять груз в Сибирь тремя партиями
Елена МОЛОДЦОВА
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Почте России в Апатитах придется изрядно поработать в ближайшие дни, чтобы отправить всю гуманитарную помощь в Сибирь.Почте России в Апатитах придется изрядно поработать в ближайшие дни, чтобы отправить всю гуманитарную помощь в Сибирь.
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Хоть и говорят, что люди с каждым днем все озлобленнее, это точно не касается северян. Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска в очередной раз доказали, что в их груди бьются добрые и отзывчивые сердца. Напомним, на этой неделе сотрудники 2 отряда федеральной противопожарной службы по Мурманской области и его подразделений во всех трех городах объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

- Такого отклика мы не ожидали. Люди несли одежду и новую, и бывшую в употреблении, средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания все неделю. Приходишь на работу утром, а у двери уже стоят пакеты и коробки, - рассказывает Никита Сидоров, старший инспектор отделения кадров и воспитательной работы 2 отряда ФПС региона. – Наши сотрудники также приняли участие в сборе, коллективно закупив свежие консервы, крупы и макароны.

Гуманитарную помощь запаковали в коробки и мешки и поняли, что отделение Почты России в Апатитах за один день с таким объемом не справится.

- Вчера, 26 июля, мы отправили в Иркутское областное отделение Российского Красного Креста первую партию. Это 25 коробок, 15 из которых со средствами личной гигиены и химией и 10 с нескоропортящимися продуктами, а также 12 мешков с одеждой. По словам сотрудников почты, такой объем посылок в среднем отправляют жители всего города за год, - отмечает Никита Александрович. – Тем не менее, у нас еще осталось ровно две таких же партии, которые мы отправим в Иркутск на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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