2019-07-27T09:26:38+03:00
Общество

В Ковдоре у Детской школы искусств появился свой рояль в кустах

Сотрудники сделали из старого инструмента арт-объект
Елена МОЛОДЦОВА
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Старый рояль стал достойным украшением территории у Детской школы искусств в Ковдоре. Фото: Маргарита ТозикСтарый рояль стал достойным украшением территории у Детской школы искусств в Ковдоре. Фото: Маргарита Тозик
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- Нам, музыкантам, всегда больно видеть, как люди распиливают старые инструменты и топят ими печи в гаражах. Или, например, видеть под объявлением в соцсетях «Отдам даром пианино» комментарии, мол и даром не надо, - признается директор Детской школы искусств Ковдора Маргарита Тозик. – Хранить списанный инструмент нам тоже было негде, но выбросить рука не поднималась. В Интернете наткнулась на картинку, где в рояле цвели цветы и подумала, а почему бы и нет?

Правда, реализация креативной идеи почти сразу была поставлена под угрозу: внушительный вес рояля практически сводил на нет обустройство необычной клумбы. Помог случай и отзывчивые пожарные.

- В школе как раз проводили плановые пожарные учения. Мы обратились с просьбой о помощи к начальнику ПЧ-68 Евгению Ворончуку, и он не отказал. Его бравые ребята сделали все в лучшем виде, и теперь рояль красуется на участке возле школы, - улыбается собеседница «КП». - Кстати, он уже стал популярен среди местных музыкантов-любителей, которые заходят на территорию, открывают крышку и исполняют на нем свои любимые произведения.

Сейчас сотрудники ДШИ собираются украсить инструмент цветами, при этом сохранив все внутренности: струны и молоточки, чтобы на рояле можно было играть. А вот дальнейшая судьба короля инструментов зависит от того, как он переживет зиму. Но хочется надеяться, что это ему удастся, и необычный арт-объект будет радовать ковдорчан долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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