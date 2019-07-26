Депутат Госдумы Алексей Веллер в Мурманске встретился с родственниками задержанных в Африке моряков

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-26T16:54:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале июля депутат Госдумы Алексей Веллер побывал с рабочим визитом в африканской республике Кабо-Верде. Здесь уже полгода томятся в местной тюрьме мурманские моряки с судна Eser, ходившего по панамским флагом. Напомним, их задержали в конце января, когда на борту нашли 9,5 тонн кокаина.

Во время встречи с Алексеем Веллером моряки передали письма для своих семей. И теперь депутат передал весточки - он прибыл в Мурманск, чтобы встретиться с родственниками задержанных. Также на встречу пришли глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации Андрей Сысоев.

– Удалось пообщаться моряками, находящимися сейчас в тюрьме, – рассказал Алексей Веллер. – Совместно с посольством РФ, которое уделяет большое внимание этой проблеме, проведены беседы с адвокатом, также состоялось много политических встреч, где обсуждались вопросы помощи задержанным. Мы ожидаем, что сегодня будет известен текст обвинительного заключения, это позволит адвокату ознакомиться с делом и позицией следствия.

Напомним, ожидается, что в ближайшее время морякам будет предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU