2019-07-26T15:23:06+03:00
Общество

Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"

Его участники не только проведут интеллектуальные дуэли, но и будут охотиться за северным сиянием
Мария ПАШЕНКОВА
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"Брейн ринг" в Мурманске соберет участников со всего мира и, конечно, северян. Фото: скриншот телепередачи"Брейн ринг" в Мурманске соберет участников со всего мира и, конечно, северян. Фото: скриншот телепередачи
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2 и 3 ноября Мурманск примет первый Чемпионате мира по спортивной версии интеллектуальной игры "Брэйн ринг". Соберутся знатоки из разных команд, чтобы выяснить, кто быстрее всех нажимает на кнопку и больше знает правильных ответов.

Уже сейчас желающие поучаствовать в соревновании могут подать заявку организаторам. Причем стоит поторопиться - почти три десятка команд уже готовы приехать в Мурманск.

- Официальной программой чемпионата предусмотрены многочисленные игры в "Брэйн ринг" и "Что? Где? Когда?", неофициальной — традиционная охота за северным сиянием, атомный ледокол "Ленин", купание в проруби и другие радости Крайнего Севера, - обещают организаторы праздника.

Не смогут пропустить "Брейн ринг" и северяне. Тем более, что опыт у наших земляков богатый. Напомним, знатоки из "Норманнов" принимали участие в телеверсии игры. Дошли до финала и заняли третье место. При этом команда стала одной из самых запоминающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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