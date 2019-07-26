2019-07-26T13:09:48+03:00
Общество

В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь

Место ее создания обсудят с горожанами
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Место для новой церкви выберут вместе с мурманчанами.Место для новой церкви выберут вместе с мурманчанами.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На этой неделе прошла встреча главы администрации Мурманска Андрея Сысоева с жителями города. Многих волновали достаточно простые вопросы, например, неудобный тротуар или плохое освещение.

Впрочем, были и вопросы, которые важно решить вместе. Так, Андрей Иванович озвучил, что в Первомайском округе может появиться новая православная церковь. Ориентировочно, рядом с районной администрацией. Правда, точное место еще не выбрано.

Глава администрации Мурманска заверил, что у горожан спросят, где бы они хотели видеть божий дом.

Такое же обещание дали в Мурманской и Мончегорской епархии относительно строительства собора. Напомним, было решено не строить его у Спаса-на-Водах. Ходили слухи, что местом выбран стадион Профсоюзов. Но мурманчане выступили против такого шага.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"
В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого
На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей
Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка
В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь
Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом
С 27 июля в Мурманской области будут проходить еженедельные рыбные ярмарки
В Зеленоборском из-за ремонта моста через канал Княжегубской ГЭС затопило приусадебный участок
В Мурманске собирают добровольцев на прочесывание берега Кольского залива ради пропавшего молодого человека
В Мончегорске ищут того, кто устроил «нефтяное болото»
Племянник из Омска ищет в Североморске своего дядю Валерия Федорова
Под Лувеньгой медведь рыбачил вместе с людьми
Петербурженка, убившая мурманчанку-любовницу мужа, будет принудительно лечиться у психиатра
В Апатитах бродячие псы загрызли 11 ягнят и коз
Апатитчанин пытался вылечить заикание через экстрасенса и лишился 154 тысяч рублей
Берег озера Имандра захламил владелец турбазы
Билеты на теплоход "Клавдия Еланская" можно купить онлайн
В Мурманске ищут дом для щенков, которых нашли в висящем над рекой мешке
В Кольском заливе купавшегося молодого человека унесло течением
В Мончегорске мать четверых детей задолжала им алиментов на миллион рублей
Мурманские "моржи" проплывут озеро с Андреевским флагом в руках
Водоснабжение восстановили: В Никеле заменят 30 метров трубопровода
В Мурманске с третьего этажа выкинули собаку
На выходных в Мурманской области ожидается похолодание и возможен мокрый снег
У поселка-призрака в Мурманской области снова нашли человеческий череп
Бельчонок, которого спасли в Полярных Зорях, нашел дом в Геленджике