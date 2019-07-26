В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-26T13:09:48+03:00

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На этой неделе прошла встреча главы администрации Мурманска Андрея Сысоева с жителями города. Многих волновали достаточно простые вопросы, например, неудобный тротуар или плохое освещение.

Впрочем, были и вопросы, которые важно решить вместе. Так, Андрей Иванович озвучил, что в Первомайском округе может появиться новая православная церковь. Ориентировочно, рядом с районной администрацией. Правда, точное место еще не выбрано.

Глава администрации Мурманска заверил, что у горожан спросят, где бы они хотели видеть божий дом.

Такое же обещание дали в Мурманской и Мончегорской епархии относительно строительства собора. Напомним, было решено не строить его у Спаса-на-Водах. Ходили слухи, что местом выбран стадион Профсоюзов. Но мурманчане выступили против такого шага.

ИСТОЧНИК KP.RU