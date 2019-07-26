В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Около девяти вечера 25 июля в Мурманскую областную больницу доставили 34-летнего мужчину. Его травмы оказались очень серьезными и навели врачей на мысль, что северянин упал с высоты.
Данные по пациенту были переданы в отделение полиции. Сотрудники проверили, что же случилось, и подтвердили версию медработников.
- Мужчина около 19.00 выпал из окна восьмого этажа дома №30 на улице Зои Космодемьянской. Установлено, что насильственных действий в отношении него не было, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Как стало известно редакции, перед бедой у мужчины произошел семейный конфликт.
Напомним, на этой неделе в Алакуртти из окна восьмого этажа выпала восьмилетняя девочка. А в конце июня с такой же высоты в Ёнском выпал двухлетний малыш.
В Мурманске мужчина выпал из окна 8 этажа.На помощь к выпавшему из окна восьмого этажа мужчине незамедлительно приехали медики. Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU