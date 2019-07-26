В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-26T11:50:47+03:00

Мужчину после падения срочно доставили в областную больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами [видео]

Изменить размер текста: A A

Около девяти вечера 25 июля в Мурманскую областную больницу доставили 34-летнего мужчину. Его травмы оказались очень серьезными и навели врачей на мысль, что северянин упал с высоты.

Данные по пациенту были переданы в отделение полиции. Сотрудники проверили, что же случилось, и подтвердили версию медработников.

- Мужчина около 19.00 выпал из окна восьмого этажа дома №30 на улице Зои Космодемьянской. Установлено, что насильственных действий в отношении него не было, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как стало известно редакции, перед бедой у мужчины произошел семейный конфликт.

Напомним, на этой неделе в Алакуртти из окна восьмого этажа выпала восьмилетняя девочка. А в конце июня с такой же высоты в Ёнском выпал двухлетний малыш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/722431" frameborder="0"></iframe> В Мурманске мужчина выпал из окна 8 этажа.На помощь к выпавшему из окна восьмого этажа мужчине незамедлительно приехали медики. Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU