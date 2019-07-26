С 27 июля в Мурманской области будут проходить еженедельные рыбные ярмарки

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-26T10:20:09+03:00

Продукция на них будет стоить на 25-30% ниже рыночной стоимости

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Ко Дню рыбака в Мурманской области начал работать проект "Наша рыба": в ряде магазинов морепродукты стали продавать по себестоимости. Напомним, купить подешевле можно горбушу, пикшу, треску, сайду, окунь и путассу.

А с 27 июля в регионе начнут работать еженедельные рыбные ярмарки. Вся представленная на них продукция будет стоить на 25-30% ниже рыночной стоимости.

- На ярмарке будут представлены не только самые популярные виды рыбы – треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус – но и морские деликатесы: мидии, креветки, морской гребешок. Предприятия региона предложат гостям ярмарки охлажденную и замороженную рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, рыбные полуфабрикаты, рыбий жир, рыбу горячего и холодного копчения, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Бонусом станет праздничная программа: для северян будут выступать творческие коллективы, проходить мастер-классы и конкурсы.

Ярмарки будут проходить каждую субботу с 10.00 до 17.00 по адресу пр. Кольский, 134.

ИСТОЧНИК KP.RU