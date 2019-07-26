2019-07-26T10:43:38+03:00
Происшествия

В Зеленоборском из-за ремонта моста через канал Княжегубской ГЭС затопило приусадебный участок

Уже сегодня подрядчик исправит ситуацию
Елена МОЛОДЦОВА
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Приусадебный участок в одном мгновение превратился в болото. Фото: Светлана ХильмановичПриусадебный участок в одном мгновение превратился в болото. Фото: Светлана Хильманович
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Ремонт дорог – это, безусловно, хорошо, но порой не для всех. В этом на собственном опыте убедилась жительница поселка Зеленоборского, чей приусадебный участок затопило из-за реконструкции моста через канал Княжегубской ГЭС.

- Тете Тамаре самой приходится выкапывать дренажные канавки около дома и на прилегающей территории. Она обратилась к представителям подрядчика, рабочие попытались ей помочь, но до конца дело так и не довели. Глава поселения Ирина Самарина и врио главы администрации Руслан Кайибханов приезжали к ней и обещали принять меры для решения проблемы, - написала в группе «Зеленоборский. Перезагрузка» Светлана Хильманович.

Но пока пожилая женщина остается один на один со своей бедой. Половина участка пенсионерки плавает, а вместе с ним и посаженная картошка, кусты смородины и крыжовника. Правда, чиновники недавно вновь навещали терпящую бедствие северянку.

- Руслан Кайибханов просил не пускать во двор посторонних и не давать ничего фотографировать, - уточняет Светлана Хильманович.

Дорожники пообещали сделать водоотвод в срочном порядке. Фото: Светлана Хильманович

Дорожники пообещали сделать водоотвод в срочном порядке. Фото: Светлана Хильманович

К слову, в Управлении городского хозяйства администрации Зеленоборского «Комсомолку» заверили, что никакой проблемы нет. Истину удалось найти, лишь связавшись непосредственно с дорожниками.

- На участке сначала работал один подрядчик, к которому и обращалась жительница Зеленоборского. Когда он уходил, то не передал просьбу сменившей его организации. Из-за этого и произошла задержка. Сегодня же уберут металлоконструкции и сделают водоотвод, - заверил источник «КП», близкий к реконструкции моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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