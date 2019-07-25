В Мончегорске ищут того, кто устроил «нефтяное болото»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-25T16:41:14+03:00

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Прошло больше недели с того, момента как жители Мончегорска забили набат – недалеко от города «нефтяное болото» отравляет землю. Напомним, свалку бочек с вытекающими из них нефтепродуктами обнаружил Евгений Истомин. Проверки по факту его публикаций в социальных сетях начали в министерстве природных ресурсов региона и администрации города. Но пока о каких-либо результатах говорить рано.

- Мы возбудили административное дело по «нефтяному болоту», в рамках которого предпримем все меры, чтобы найти виновника этой свалки. Это очень трудно, потому что прошло очень много времени (речь идет о 10-15 годах – Ред.). Будем делать запросы. Есть предположение, что это сделали дорожники – а кто еще использует битум и гудрон? Правда, нельзя исключать и тот факт, что эти организации уже давно не работают, - говорит врио начальника отдела государственного экологического надзора министерства природных ресурсов по Мурманской области Михаил Богачук.

В администрации Мончегорска тоже времени зря не теряют: в полицию за помощью в розыске «создателей «нефтяного болота» уже обратились, а заодно прикинули и стоимость ликвидации свалки. Дело осталось за малым – найти деньги и компанию, которая имеет лицензию на вывоз нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU