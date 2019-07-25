Племянник из Омска ищет в Североморске своего дядю Валерия Федорова

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-25T16:07:05+03:00

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Социальные сети сильно облегчили нам жизнь по поиску затерявшихся на мировом просторе родственников или давних друзей. Даже если у человека нет аккаунта, то вполне можно бросить клич в группах, мол, может кто-то его знает. К этому довольно популярному сегодня способу и решил прибегнуть омич Дмитрий Чепенко.

- Моя мама ищет брата Валерия Павловича Федорова, 1960-1962 годов рождения, с которым была потеряна связь. В 80-х годах он жил и служил в Североморске. Возможно, уже переехал. Дядька его искал, но результатов нет, - написал в группе «Подслушано Североморск» племянник Дмитрий Чепенко и попросил людей, располагающих какой-либо информацией о его родственники, связаться с ним.

И судя по всему, отклик житель Омска получил.

- Есть не подтвержденная информация, что человека уже нет в живых, - сообщил он «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU