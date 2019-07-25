Билеты на теплоход "Клавдия Еланская" можно купить онлайн

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-25T15:27:05+03:00

Билет на "Клавдию Еланскую" теперь можно купить в любое время. Фото: Людмила ШЕКА

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В начале июля стало известно, что у "Клавдии Еланской" сменился арендатор - теплоход "уплыл" в Архангельск.

Но северян заверяли, что на работе судна, которое является, считай, единственным связующим звеном ЗАТО Островной с Мурманском, это не скажется.

И пока новости это подтверждают. Так, купить билеты на рейсы "Клавдии Еланской" теперь можно онлайн. Сделать это можно хоть вечером, хоть ночью, хоть в праздники. Для этого теплоход подключили к единой Федеральной транспортной системе RFBUS.RU. К слову, эта работа начата, когда судно еще принадлежало Мурманскому морскому пароходству.

- Формирование списка пассажиров и распределение мест в каютах осуществляется в режиме реального времени, и каждый потенциальный пассажир может отследить статус своего места и актуальность действующего расписания. "Горячая линия" на бесплатном телефонном номере по России 8 800 500 5993 позволит любому пассажиру при изменении обстоятельств получить разъяснения по порядку приобретения, - уточнили в правительстве Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU