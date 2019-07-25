В Мурманске ищут дом для щенков, которых нашли в висящем над рекой мешке

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-25T14:00:48+03:00

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Отправляясь на природу за 50 километров от столицы Заполярья, мурманчане никак не могли подумать, что их улов даже не будет пахнуть рыбой.

- Друзья! Помогите найти дом для этих крох. Около 11:00 20 июля решили порыбачить в Шонгуе и под сломанным мостом над рекой услышали как скулят щенки. Пошли на звук и обнаружили мешок, висящий над рекой, сняли и достали четырех щенят: трех мальчиков и девочку. На данный момент щенки находятся в Коле под присмотром. Ищем заботливых хозяев, - рассказала "КП" мурманчанка Татьяна Копаева.

Желающих приютить малышей просят звонить Татьяне по номеру 8-953-302-99-65.

Напомним, в Мурманской области это далеко не первый раз, когда люди таким образом избавляются от нежеланного приплода. Так под Кандалакшей собаку с выводком отправили выживать в лес. Малышей сложили в картонную коробку и оставили умирать. К счастью неравнодушные люди и волонтеры организации по защите животных «Джульбарс» пришли беднягам на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU